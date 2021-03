AstraZeneca, ripartite le vaccinazioni in Europa (Di venerdì 19 marzo 2021) BRUXELLES - L Ema ha promosso ancora AstraZeneca praticamente senza limitazioni e in Europa ripresa la campagna di inoculazioni con il vaccino del colosso anglo - svedese dopo lo stop cautelativo dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 19 marzo 2021) BRUXELLES - L Ema ha promosso ancorapraticamente senza limitazioni e inripresa la campagna di inoculazioni con il vaccino del colosso anglo - svedese dopo lo stop cautelativo dei ...

Advertising

nzingaretti : Ripartite le vaccinazioni con #AstraZeneca. Già riprogrammati 14mila appuntamenti via sms, nel Lazio clima positivo… - Agenzia_Ansa : Sono ripartite dal drive through della Difesa di Milano, il più grande d'Italia, le somministrazioni dei vaccini As… - TgrRaiFVG : Ripartite a Spilimbergo le vaccinazioni con #AstraZenaca, il farmaco al centro di tante polemiche. Ma un terzo dell… - odilelly : Figliuolo e Curcio si vaccinano domani con AstraZeneca - Cronaca - ANSA - PetrazzuoloF : RT @nzingaretti: Ripartite le vaccinazioni con #AstraZeneca. Già riprogrammati 14mila appuntamenti via sms, nel Lazio clima positivo e gran… -