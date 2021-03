AstraZeneca, quali sono i sintomi da segnalare al medico (Di venerdì 19 marzo 2021) Vaccino dopo la vaccinazione e come comportarsi. Durante la conferenza stampa del 18 marzo, l’Ema ha confermato che quello di AstraZeneca è un vaccino efficace e sicuro e ha fatto il punto della situazione sui sintomi da segnalare al medico in quanto potrebbero segnalare possibili eventi avversi anche gravi. Vaccino AstraZeneca, i sintomi da segnalare al medico Come anticipato, in occasione della conferenza stampa del 18 marzo l’Ema ha ribadito che AstraZeneca è un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid. I benefici superano di gran lunga i rischi e non ci sono dati che giustificano la sospensione della somministrazione, che effettivamente è ripresa in quasi tutti i Paesi. L’Ema però ha ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Vaccino dopo la vaccinazione e come comportarsi. Durante la conferenza stampa del 18 marzo, l’Ema ha confermato che quello diè un vaccino efficace e sicuro e ha fatto il punto della situazione suidaalin quanto potrebberopossibili eventi avversi anche gravi. Vaccino, idaalCome anticipato, in occasione della conferenza stampa del 18 marzo l’Ema ha ribadito cheè un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid. I benefici superano di gran lunga i rischi e non cidati che giustificano la sospensione della somministrazione, che effettivamente è ripresa in quasi tutti i Paesi. L’Ema però ha ...

