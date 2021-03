Astrazeneca, Locatelli: “Non ci sono motivi per vietare il vaccino agli under 55 come deciso in Francia” – Video (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Italia non seguirà la decisione di vietare il vaccino Astrazeneca a chi ha un’età inferiore ai 55 anni, come ha invece scelto l’Alta autorità per la Salute della Francia. Se nel suo provvedimento l’autorità regolatoria di Parigi ha ricordato come l’Ema “ha identificato un possibile aumento di rischio di coagulazione intravascolare disseminata e di tromboflebite cerebrale nelle persone di meno di 55 anni”, secondo l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) invece, “non ci sono motivi” per somministrare il siero soltanto a una fascia di età superiore. “Le autorità regolatorie nazionali hanno un loro grado di autonomia per decidere restrizioni d’uso. Noi abbiamo valutato e non riteniamo che sussistano motivazioni per procedere ad una restrizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Italia non seguirà la decisione diila chi ha un’età inferiore ai 55 anni,ha invece scelto l’Alta autorità per la Salute della. Se nel suo provvedimento l’autorità regolatoria di Parigi ha ricordatol’Ema “ha identificato un possibile aumento di rischio di coagulazione intravascolare disseminata e di tromboflebite cerebrale nelle persone di meno di 55 anni”, secondo l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) invece, “non ci” per somministrare il siero soltanto a una fascia di età superiore. “Le autorità regolatorie nazionali hanno un loro grado di autonomia per decidere restrizioni d’uso. Noi abbiamo valutato e non riteniamo che sussistano motivazioni per procedere ad una restrizione di ...

