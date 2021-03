AstraZeneca, l'Italia è ripartita a vaccinare ma in Europa c'è chi frena (Di venerdì 19 marzo 2021) Come annunciato l'Italia, dopo il via libera dell'Ema , , ha ripreso a vaccinare con AstraZeneca. Ma in Europa non c'è una linea comune. La Finlandia ha deciso di sospendere la somministrazione del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) Come annunciato l', dopo il via libera dell'Ema , , ha ripreso acon. Ma innon c'è una linea comune. La Finlandia ha deciso di sospendere la somministrazione del ...

