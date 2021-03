AstraZeneca, Italia usa vaccino: e altri paesi? (Di venerdì 19 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca viene di nuovo somministrato in Italia dopo il via libera dell’Ema e dell’Aifa. Ma cosa fanno gli altri paesi? Se da un lato anche la Germania è pronta a ripartire, i governi di altri stati non hanno ancora deciso di revocare lo stop al prodotto anglo-svedese. In Germania, la ripresa delle vaccinazioni con AstraZeneca è stata annunciata ieri sera dal ministro della Salute Jens Spahn. Stando alle ultime news, nel paese guidato da Angela Merkel è in programma per oggi un incontro sulla campagna vaccinale a livello di vertici federali e regionali. Erano stati rinviati tre giorni fa proprio a seguito della sospensione della somministrazione del siero anti Covid sviluppato da AstraZeneca. Arrivato il via libera dell’Ema, al centro ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilviene di nuovo somministrato indopo il via libera dell’Ema e dell’Aifa. Ma cosa fanno gli? Se da un lato anche la Germania è pronta a ripartire, i governi distati non hanno ancora deciso di revocare lo stop al prodotto anglo-svedese. In Germania, la ripresa delle vaccinazioni conè stata annunciata ieri sera dal ministro della Salute Jens Spahn. Stando alle ultime news, nel paese guidato da Angela Merkel è in programma per oggi un incontro sulla campagna vaccinale a livello di vertici federali e regionali. Erano stati rinviati tre giorni fa proprio a seguito della sospensione della somministrazione del siero anti Covid sviluppato da. Arrivato il via libera dell’Ema, al centro ...

