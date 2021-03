AstraZeneca | domani Figliuolo e Curcio si vaccinano alla Cecchignola

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 marzo 2021) Vaccino anti-covidper il commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paoloe il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizioque si vaccinerannoalle 10città militare dellaa Roma. Dopo il via libera dato ieri dall'Ema per la ripresa delle somministrazioni nei Paesi Ue dopo lo stop in via cautelativa,si sottoporranno all'immunizzazione per incoraggiare tutti i cittadini a fare altrettanto. Lo stesso gesto simbolico è stato compiuto oggi dal premier francese Castex e dal premier britannico Johnson.