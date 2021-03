Astrazeneca, D’Amato: “Disdette? Finora qualche migliaio su 200mila prenotazioni” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Abbiamo avuto qualche migliaio di Disdette del vaccino Astrazeneca su una mole di 200mila prenotazioni. Un’incidenza bassa e speriamo si mantenga così perché è importante vaccinarsi”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine dell’inaugurazione di 18 nuovi posti letto in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Abbiamo avutodidel vaccinosu una mole di. Un’incidenza bassa e speriamo si mantenga così perché è importante vaccinarsi”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio, a margine dell’inaugurazione di 18 nuovi posti letto in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

