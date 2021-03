AstraZeneca, dalle 15 ripartono le vaccinazioni in Italia. “Chi salta il turno finisce in coda” (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Dopo il via libera dell’Ema al vaccino AstraZeneca, il governo riavvia il piano vaccinale con l’obiettivo di recuperare il tempo perduto: si riparte oggi alle 15. L’Agenzia europea dei medicinali ieri ha garantito che “il siero anglo-svedese è sicuro, i benefici superano i rischi. Solo 25 casi di trombosi su 20 milioni di dosi“. In ogni caso, verrà aggiornato il foglietto illustrativo. Oggi saranno vaccinati il premier britannico Johnson e quello francese Castex. Ma Spagna, Norvegia e Svezia restano ancora in attesa. La Francia invece ha ripreso a vaccinare già ieri. vaccinazioni, si riparte oggi alle 15 In Italia l’orario è di ripartenza è alle 15 di oggi. Da quel momento in poi le regioni potranno riprendere a somministrare il vaccino AstraZeneca, fermato lunedì scorso in via cautelativa. Prima di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Dopo il via libera dell’Ema al vaccino, il governo riavvia il piano vaccinale con l’obiettivo di recuperare il tempo perduto: si riparte oggi alle 15. L’Agenzia europea dei medicinali ieri ha garantito che “il siero anglo-svedese è sicuro, i benefici superano i rischi. Solo 25 casi di trombosi su 20 milioni di dosi“. In ogni caso, verrà aggiornato il foglietto illustrativo. Oggi saranno vaccinati il premier britannico Johnson e quello francese Castex. Ma Spagna, Norvegia e Svezia restano ancora in attesa. La Francia invece ha ripreso a vaccinare già ieri., si riparte oggi alle 15 Inl’orario è di ripartenza è alle 15 di oggi. Da quel momento in poi le regioni potranno riprendere a somministrare il vaccino, fermato lunedì scorso in via cautelativa. Prima di ...

