Astrazeneca | Aifa revoca il divieto d’uso | “Rassicurati dal verdetto Ema Vaccino sicuro e senza controindicazioni Ora dobbiamo accelerare”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ildi somministrare ilin Italia è stato ufficialmenteto. Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini in conferenza stampa, spiegando che gli esperti italiani si sono riuniti e hanno ratificato la decisione di ieri dell’Ema. “La notizia principale da sottolineare è che i benefici del siero superano ampiamente i rischi“, ha aggiunto il dg, “quindi illimitazioni di età esostanzialiper l’uso. Non è associato ad un aumento del rischio trombotico, né ci sono problematiche rispetto ai lotti“. Per quanto riguarda i casi rari di trombosi, su cui l’Agenzia Ue ha intenzione di condurre “ulteriori studi“, Magrini ha chiarito che ...

L'revoca il divieto d'uso per il vaccino die alle 15 ripartiranno le somministrazioni. Secondo il direttore generale dell'Agenzia, Nicola Magrini, il vaccino 'è sicuro senza ...