Astrazeneca | a Milano ripartono i vaccini per gli insegnanti In coda anche chi non ha ricevuto sms di disdetta | “Ma cerchiamo di farlo a tutti”

"Lo aspettavamo da tanto, vaccinarsi è un dovere civico". Dopo il via libera dell'Ema, sono ripartite anche a Milano le vaccinazioni con Astrazenca. Al centro vaccinale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, dalle 15 sono tanti gli insegnanti che si sono presentati. "Ho ricevuto la conferma questa mattina e sono venuta – spiega un'insegnante di un professionale – con lo spirito di un'opportunità da dover cogliere". Accanto a lei un'altra collega spiega che nella loro scuola "non abbiamo mai pensato di disdire gli appuntamenti, speriamo che questo possa contribuire a migliorare questa situazione". Poche le disdette, anzi, nel corso del pomeriggio si sono presentate più di cinquanta persone che avevano l'appuntamento fissato per questa mattina, ma che non hanno ricevuto l'sms di annullamento

