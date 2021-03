AstraZeneca:?dagli sms alle nuove prenotazioni, così ripartono le vaccinazioni Regione per Regione (Di venerdì 19 marzo 2021) Con il verdetto dell’Ema che dà il via libera al vaccino anglo svedese il motore della macchina si rimette in moto, dopo giorni caratterizzati da sms ed email per sconvocare gli appuntamenti. Ogni Regione ha una sua strategia con cui affrontare gli arretrati Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 marzo 2021) Con il verdetto dell’Ema che dà il via libera al vaccino anglo svedese il motore della macchina si rimette in moto, dopo giorni caratterizzati da sms ed email per sconvocare gli appuntamenti. Ogniha una sua strategia con cui affrontare gli arretrati

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca dagli Vaccini, von der Leyen ottimista: "70 per cento Ue sarà immunizzato entro l'estate" E sull'esportazione di dosi nel Regno Unito, von der Leyen sottolinea: "Nel contratto con AstraZeneca è previsto che l'azienda consegni all'Unione sia dagli impianti europei sia da quelli britannici, ...

Over 80, la Toscana accellera sui vaccini AstraZeneca Qualora dovesse arrivare da parte di Ema e Aifa l'autorizzazione a riprendere le somministrazioni con AstraZeneca, si riparte dagli appuntamenti ancora in vigore e verrà data priorità di ...

Astrazeneca, Draghi: "Vaccinazione in Italia riprende da venerdì 19 marzo alle 15" la Repubblica AstraZeneca: dagli sms alle nuove prenotazioni, così ripartono le vaccinazioni Regione per Regione Con il verdetto dell’Ema che dà il via libera al vaccino anglo svedese il motore della macchina si rimette in moto, dopo giorni caratterizzati da sms ed email per sconvocare gli appuntamenti. Ogni reg ...

AstraZeneca riconfermato dall’EMA: le vaccinazioni continueranno da oggi AstraZeneca: si torna ad utilizzare il vaccino ... Questa caratteristica ne permette l’uso al di fuori dagli ospedali o dai centri preposti, come negli studi dei medici di base.

