Assolto anche in Appello l'ex direttore Irvos della Sicilia, Dario Cartabellotta (Di venerdì 19 marzo 2021) Dario Cartabellotta Assolto anche in Appello. I giudici della Corte dei conti, infatti, hanno confermato l'assoluzione del direttore generale del dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana per "l'insussistenza di concreti profili di responsabilità a carico del medesimo per il danno da disservizio..." riporta la sentenza n° 50/A/2021. Dario Cartabellotta era accusato di danno erariale per un milione e 34 mila euro, nella sua qualità di direttore generale dell'Istituto Regionale Vino e Olio, ruolo ricoperto negli anni che vanno dal 2009 al 2012, per aver sottoscritto, in sostanza, impropriamente contratti Agea.

