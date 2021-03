Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 18 marzo 2021

(Di venerdì 19 marzo 2021): idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Carosello Carosone ha totalizzato 5518 spettatori (22.94% di share); su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosiha avuto 3047 spettatori, 17.88% di share. Il film Giustizia privata su Italia1 ha avuto in media 1513 spettatori (6.20%); su Rai2 il programma Anni 20 ha avuto 415 spettatori (1.67%), mentre il film The Wife – Vivere nell’ombra su Rai3 1112 spettatori (4.29%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 894 spettatori (4.84%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 823 (4.33%)....

ieri, 18 marzo:auditel seconda puntata L'isola dei famosi 2021, film Carosello Carosone Sfida inedita inieri sera, giovedì 18 marzo 2021, tra la seconda puntata della nuova ...La seconda puntata del reality di Canale 5 cala e viene battuta da Rai 1. Tutti idella giornata di ...C’è una scena, nel biopic su Renato Carosone andato in onda ieri sera su Rai Uno, che racchiude in sè lo spirito di un’epoca: un breve fotogramma in cui il musicista, con la moglie Lita... Continua a ...Il film per la Tv dedicato alla vita di Renato Carosone andato in onda su Rai1 porta a casa un risultato di ascolti importante con 5 ...