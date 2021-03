Ascolti tv, bene “Carosello Carosone” cala “L’Isola dei Famosi” (Di venerdì 19 marzo 2021) Si aggiudica la serata il film di Rai Uno Ottimi dati di Ascolti per il film in onda su Rai Uno “Carosello Carosone”. La pellicola con Eduardo Scarpetta ottiene 5.518.000 spettatori pari al 22.9%. cala, rispetto alla prima puntata di lunedì, il reality show by Mediaset “L’Isola dei Famosi”. Su Canale 5, Ilary Blasi regge comunque e ottiene 3.047.000 spettatori pari al 17.9% di share. Vero flop su Rai 2, con “Anni 20” che interessa 415.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Giustizia Privata ha intrattenuto 1.513.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 The Wife – Vivere nell’ombra ha raccolto davanti al video 1.112.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 894.000 spettatori con il 4.8% di share (presentazione di 11 minuti: 1.146.000 ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Si aggiudica la serata il film di Rai Uno Ottimi dati diper il film in onda su Rai Uno “”. La pellicola con Eduardo Scarpetta ottiene 5.518.000 spettatori pari al 22.9%., rispetto alla prima puntata di lunedì, il reality show by Mediaset “dei”. Su Canale 5, Ilary Blasi regge comunque e ottiene 3.047.000 spettatori pari al 17.9% di share. Vero flop su Rai 2, con “Anni 20” che interessa 415.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Giustizia Privata ha intrattenuto 1.513.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 The Wife – Vivere nell’ombra ha raccolto davanti al video 1.112.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 894.000 spettatori con il 4.8% di share (presentazione di 11 minuti: 1.146.000 ...

Advertising

361_magazine : Gli ascolti tv di ieri sera #isoladeifamosi #CaroselloCarosone - nikysagg : RT @janealmare: Per chi non ha capito che gli ascolti sono ottimi Isola 2021 seconda puntata 3.047.000 spettatori pari al 17.9% Isola 2… - anna_lli : RT @janealmare: Per chi non ha capito che gli ascolti sono ottimi Isola 2021 seconda puntata 3.047.000 spettatori pari al 17.9% Isola 2… - _boredmood_ : RT @janealmare: Per chi non ha capito che gli ascolti sono ottimi Isola 2021 seconda puntata 3.047.000 spettatori pari al 17.9% Isola 2… - Julls__M : RT @janealmare: Per chi non ha capito che gli ascolti sono ottimi Isola 2021 seconda puntata 3.047.000 spettatori pari al 17.9% Isola 2… -