Ascolti tv 18 marzo | Scarpetta Carosone pareggia con Nada e stronca Ilary Blasi Il calcio oscura i talk Rai2 sotto il 2%

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nella giornata della memoria delle vittime Covid e col vaccino Astra Zeneca che torna utilizzabile, Del Debbio supera Formigli.fa l’1,7% con Anni Venti. Che la stagione in corso della fiction Rai sia una delle migliori degli ultimi anni lo dice anche il bilancio Auditel di ieri sera, giovedì 18. Su Rai1 Caroselloha riscosso 5,5 milioni ed il 22,9%, sostanzialmente replicando il risultato del film tv di genere paragonabile (La bambina che non voleva cantare) e non arrivando troppo lontano dalla media portata a casa nella stessa collocazione da un prodotto forte come Che Dio ci aiuti. Il biopic con Eduardoprotagonista ha distanziato la seconda puntata de L’Isola dei famosi., sempre assistita dai commentatori Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, con ...

... ogni sera fino a domenica 28, dove si esibiranno le 12 band e i 51 solisti selezionati (di ... Ad inaugurare la prima serata dilive La Rappresentante di Lista , già finalista di ...tv prima serata di venerdì 19Nella serata di ieri, venerdì 192021, su Rai1 Canzone Segreta , in onda dalle 21.40 alle 23.51, ha conquistato 3.984.000 spettatori pari al 17.4% di ...In occasione della ricorrenza dei cent’anni dalla sua nascita (avvenuta il 22 marzo 1921), Raiuno il 20 marzo 2021 ripropone la fiction In arte Nino, storia di Nino Manfredi diretta dal figlio Luca, c ...Dal 25 marzo, parte il Dantedì e, in occasione dell’anniversario del Sommo poeta, la casa editrice Emons ha deciso di rendere fruibile al pubblico, che prende i mezzi di trasporto, dall’autobus alla ...