Ascolti tv 18 marzo: Scarpetta/Carosone pareggia con Nada e stronca Ilary Blasi. Il calcio oscura i talk. Rai2 sotto il 2% (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella giornata della memoria delle vittime Covid e col vaccino Astra Zeneca che torna utilizzabile, Del Debbio supera Formigli. Rai2 fa l’1,7% con Anni Venti. Che la stagione in corso della fiction Rai sia una delle migliori degli ultimi anni lo dice anche il bilancio Auditel di ieri sera, giovedì 18 marzo. Su Rai1 Carosello Carosone ha riscosso 5,5 milioni ed il 22,9%, sostanzialmente replicando il risultato del film tv di genere paragonabile (La bambina che non voleva cantare) e non arrivando troppo lontano dalla media portata a casa nella stessa collocazione da un prodotto forte come Che Dio ci aiuti. Il biopic con Eduardo Scarpetta protagonista ha distanziato la seconda puntata de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi, sempre assistita dai commentatori Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, con ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella giornata della memoria delle vittime Covid e col vaccino Astra Zeneca che torna utilizzabile, Del Debbio supera Formigli.fa l’1,7% con Anni Venti. Che la stagione in corso della fiction Rai sia una delle migliori degli ultimi anni lo dice anche il bilancio Auditel di ieri sera, giovedì 18. Su Rai1 Caroselloha riscosso 5,5 milioni ed il 22,9%, sostanzialmente replicando il risultato del film tv di genere paragonabile (La bambina che non voleva cantare) e non arrivando troppo lontano dalla media portata a casa nella stessa collocazione da un prodotto forte come Che Dio ci aiuti. Il biopic con Eduardoprotagonista ha distanziato la seconda puntata de L’Isola dei famosi., sempre assistita dai commentatori Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, con ...

