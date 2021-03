Ascolti tv 18 marzo digital e pay: il Milan perde col botto, la Roma vince in sordina. Europa League pay+free sopra il 10,2% (Di venerdì 19 marzo 2021) Ascolti gruppi: altre Rai 6,4% nell’intera giornata e 5,7% in prima serata; altre Mediaset 7,1% e 6,6% C’erano un film tv, Carosello Carosone, su Rai1 e L’Isola dei Famosi su Canale5, ieri, giovedì 18 marzo, a concentrare sulle ammiraglie una parte notevole della platea tv. Ma hanno inciso molto sugli equilibri complessivi sono anche le prestazioni del calcio dell’Europa League, trasmesso sia sulla pay e che in versione free. Su Tv8, trasmessa in chiaro, Diretta Gol, che aveva tra i collegamenti anche quello con Milan-Manchester United, ha conseguito 1,466 milioni di spettatori ed il 5,5%. Il match vinto per uno a zero dagli inglesi è stato trasmesso su Sky, dove ha raccolto quasi 1,1 milioni di spettatori ed il 4,1% di share; il totale delle partite in onda alle 21.00 ha conseguito sulla pay 1,253 ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 19 marzo 2021)gruppi: altre Rai 6,4% nell’intera giornata e 5,7% in prima serata; altre Mediaset 7,1% e 6,6% C’erano un film tv, Carosello Carosone, su Rai1 e L’Isola dei Famosi su Canale5, ieri, giovedì 18, a concentrare sulle ammiraglie una parte notevole della platea tv. Ma hanno inciso molto sugli equilibri complessivi sono anche le prestazioni del calcio dell’, trasmesso sia sulla pay e che in versione free. Su Tv8, trasmessa in chiaro, Diretta Gol, che aveva tra i collegamenti anche quello con-Manchester United, ha conseguito 1,466 milioni di spettatori ed il 5,5%. Il match vinto per uno a zero dagli inglesi è stato trasmesso su Sky, dove ha raccolto quasi 1,1 milioni di spettatori ed il 4,1% di share; il totale delle partite in onda alle 21.00 ha conseguito sulla pay 1,253 ...

