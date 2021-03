Ascolti tv 18 marzo 2021 | Carosone batte L’Isola dei Famosi | in calo rispetto a lunedì

(Di venerdì 19 marzo 2021)tv: la fiction di Rai1 davanti all’adventure reality di Canale5 Fiction contro reality show, ormai è questo il terreno su cui si scontrano le reti ammiraglie generaliste e ieri sera ha vinto la gara deglitv Rai1 con il film tv Carosello, registrando il 22,9% di share media con 5,518 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ultima puntata della stagione di Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci aveva raccolto il 27,1% e 6,1 milioni. Seconda posizione per la seconda puntata dedeisu Canale5 con il 17,9% e 3,047 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 9,3% e 1,8 milioni con il film Wonder Woman. Mentresera, al debutto, l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva fatto il ...

ieri, 18: dati auditel seconda puntata L'isola dei famosi 2021, film Carosello Carosone Sfida inedita inieri sera, giovedì 182021, tra la seconda puntata della nuova ...La seconda puntata del reality di Canale 5 cala e viene battuta da Rai 1. Tutti i dati della giornata di ...