Ascolti 18 marzo | ecco quanto ha fatto la seconda puntata de L’Isola dei Famosi

(Di venerdì 19 marzo 2021)deiè tornata su Canale 5 con Ilary Blasi al comando e la, andata in onda ieri giovedì 18, è stata vista da 3.047.000 di telespettatori, pari al 17,88% di share. Il suo diretto competitor, il film di Rai Uno, Carosello Carosone, ha invece5.500.000 di telespettatori, pari al 22,90% di share. Ladedei2021 si è conclusa con la sconfitta (di nuovo!) della squadra dei Rafinados e la nomination di Angela Melillo ed Akash Kumar. I due nominati di questa: Angela vs Akash!#Isola pic.twitter.com/FwLnht2PIH —dei(@IsolaDei) March 19, 2021 L’eliminato ...

Ma con la seconda, si porteranno a casa gli stessi numeri? Lo scopriamo come sempre con gli ascolti relativi alla serata di ieri. Il 18 marzo 2021 Rai 1 ha schierato il film dedicato alla storia di ...