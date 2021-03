Arrivederci ragazzi: L’Espresso in edicola e online domenica 21 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) L’epidemia di disagio psichico tra i bambini italiani. La guerra per accaparrarsi i vaccini. E l’onda verde nella politica europea. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitali Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 19 marzo 2021) L’epidemia di disagio psichico tra i bambini italiani. La guerra per accaparrarsi i vaccini. E l’onda verde nella politica europea. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitali

Advertising

pRJ_1997 : Primer logro como estudiante principiante de Italiano: entendí mi primer Reel en italiano Sono molto felice. Arrivederci ragazzi ?? - PotereaiSith : @juventusfc Complimenti all'@Inter vincitrice del campionato 2020/2021. Grazie Maestro Pirlo, grazie Arthur, grazie… - giuseppemella : RT @espressonline: Arrivederci ragazzi: L’Espresso in edicola e online domenica 21 marzo - massimodorigo : RT @espressonline: Arrivederci ragazzi: L’Espresso in edicola e online domenica 21 marzo - Cale194 : RT @antigiannino96: Miniciclo di partite non positive per il Monza, ma il calcio è ciclico l’anno scorso abbiamo vinto il campionato. Fiduc… -