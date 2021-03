Armie Hammer ufficialmente accusato di violenza sessuale

(Di venerdì 19 marzo 2021) Non c’è pace per. Dopo le numerose accuse, mai ufficializzate, di stupro epsicologica da più di una delle sue ex amanti, arriva oggi l’ufficialità dell’indagine da parte della polizia di Los Angeles. Vediamo i dettagli Qualche settimana fa vi avevamo paralto delle sconvolgenti accuse che erano trapelate tramite social nei confronti dell’attore di Chiamami col tuo nome, tutto sembrava fin troppo assurdo per poter svoltare in qualcosa di concreto, ma a quanto pare la prima accusatrice che si fa chiamare con un nome di fantasia Effie, ha ufficializzato le accuse, assunto un avvocato civilista e fatto dichiarazioni pubbliche durante una conferenza stampa. L’inferno diSe il 2020 sembrava essere stato molto difficile per l’attore, il 2021 non sembra assolutamente ...

Dopo la controversa vicenda legata al suo presunto cannibalismo ,è finito nuovamente sotto ai riflettori per una regione molto più seria. Come apprendiamo da The Wrap , l'attore di Chiamami col tuo nome è stato accusato di stupro - durante una ...Al di là del gossip, delle voci anonime, del cannibalismo e di tutto quello che vi avevamo riassunto le volte scorse, si aggrava di fatto la posizione di, perché, come riporta Variety in un lungo e dettagliato articolo, la misteriosa Effie (a cui si fa risalire la pagina Instagram House of Effie che per prima pubblicò gli screenshot coi ...(KIKA) - HOLLYWOOD - Il flusso di accuse nei confronti di Armie Hammer è sempre più impetuoso e impietoso, ma l’attore di The Lone Ranger, Call me by your name e The Social Network non ha ...Armie Hammer risulta ufficialmente indagato dalla polizia di Los Angeles per le accuse di stupro e violenza da parte di Effie. I dettagli nell'articolo.