Approvato il Decreto Sostegni | stralcio cartelle e pagamenti alle imprese dall’8 aprile Le misure

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo un pomeriggio di tira e molla, è stato varato nella tarda serata di venerdì 19 marzo dal Consiglio dei ministri il2021: il tanto atteso provvedimento targato governo Draghi, per dare sostegno e aiuti a chi ha subito perdite in questa ulteriore fase di emergenza covid. Un Cdm iniziato con tre ore di ritardo, a causa di uno scontro tra i partiti sul tema della cancellazione delle vecchie: condono o pace fiscale?. Unoche ha visto un vero e proprio braccio di ferro, con Lega, che ha chiesto con forza più risorse per cancellare le vecchie, minacciando di non partecipare al Consiglio. Decisione su cui anche Forza Italia si è unita. Passaggio invece non digeribile dal Partito democratico, Leu e lo stesso Draghi, che avevano giudicato ...

Il Cdm ha approvato il testo, composto da 44 articoli. Ci sono misure per imprese e lavoratori. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sostegni da 32 miliardi di euro. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Sostegni.