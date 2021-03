Applausi agli avversari | il gesto di Mourinho nello spogliatoio della Dinamo Zagabria

(Di venerdì 19 marzo 2021) A fine partita, in ogni sport, non dovrebbero mancare mai. Spesso invece latitano. Sono gli applausi agli avversari, comunque sia finita la partita. Ha fatto eccezione José Mourinho, dopo una sconfitta. Il suo Tottenham è uscito dall’Europa League. È stato eliminato dalla Dinamo Zagabria, che ha vinto per 3 a 0, , grazie a una tripletta di Orsic, ai supplementari nel ritorno degli ottavi di finale.

