Anticorpi monoclonali | potevano evitare ricoveri e decessi | dice virologo Silvestri

matteosalvinimi : Molto bene, il passo è decisamente cambiato. Acquistate 150mila dosi di anticorpi monoclonali, la cui elevata effic… - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - GiovanniToti : Oggi all’ospedale @SanMartino_Ge il primo paziente è stato trattato con anticorpi monoclonali. Finalmente, grazie a… - LaSte74852106 : RT @GiovanniToti: Oggi all’ospedale @SanMartino_Ge il primo paziente è stato trattato con anticorpi monoclonali. Finalmente, grazie al lavo… - NazzarenoMi : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monoclona… -

"Giovedì 18 marzo, alle 15 sono iniziati i trattamenti a Marche Nord per i primi tre pazienti con gli anticorpi monoclonali". Lo annuncia l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Si tratta di tre pazienti trapiantati di rene, la cui terapia immunosoppressiva è stata sospesa a causa della recente positività al Covid-19.

Il commissario straordinario Figliulo ha acquistato 150mila dosi di anticorpi monoclonali: la terapia verrà utilizzata per pazienti ad alto rischio, ultrasessantenni che abbiano sviluppato il Covid da meno di 10 giorni.