Anticipazioni prima puntata serale Amici 20, tutte le sfide (Di venerdì 19 marzo 2021) Tutto pronto, per l'attesissima prima puntata del serale di 'Amici 20', che andrà in onda Sabato 20 Marzo, su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Tra gli ospiti in studio, l'attrice e amica della De Filippi, Sabrina Ferilli, e il duo Pio e Amedeo, già in passato, ospiti della moglie di Maurizio Costanzo. La Ferilli, come al solito, quando è ospite di Maria De Filippi, sarà vittima degli scherzi della conduttrice. L'attrice, sarà in onda, Mercoledi' 24 Marzo, con la fiction 'Svegliati amore mio' in onda su Canale 5. LEGGI ANCHE–>Anna Falchi irresistibile: in versione Marylin Monroe fa impazzire il web In giuria, Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. Gli allievi, per il serale, sono stati divisi in tre squadre, capitanate da, Rudy Zerbi e ...

