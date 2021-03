Anticipazioni Domenica Live, puntata del 21 Marzo: il confronto tanto atteso (Di venerdì 19 marzo 2021) A fine puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha svelato le Anticipazioni di Domenica Live del 21 Marzo: gli ospiti. Siamo giunti quasi a fine settimana e, come ogni weekend, mancano pochissime ore alla messa in onda della nuova puntata di Domenica Live. Proprio nel giorno in cui, finalmente e fortunatamente, rientra la primavera, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 19 marzo 2021) A fineodierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha svelato ledidel 21: gli ospiti. Siamo giunti quasi a fine settimana e, come ogni weekend, mancano pochissime ore alla messa in onda della nuovadi. Proprio nel giorno in cui, finalmente e fortunatamente, rientra la primavera, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ITERESI1 : @pomeriggio5 Grazie per ogni puntata di #Pomeriggio5 e per le anticipazioni @carmelitadurso vi aspetto domenica con… - marcoluci1 : RT @tvblogit: Domenica in e gli ospiti della ventottesima puntata - zazoomblog : Domenica In anticipazioni 28^ puntata del 21 marzo: ospiti e argomenti - #Domenica #anticipazioni #puntata… - tuttopuntotv : Domenica In, anticipazioni 28^ puntata del 21 marzo: ospiti e argomenti #DomenicaIn - Aly0__0 : RT @evvovemio: @chiamamematto Tra anticipazioni e album madame, maneskin e Achille lauro chi dorme più. Sto sveglia fino a domenica -