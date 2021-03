Anna Tatangelo, “Mamma mia che emozione dopo tutti questi anni”: spunta il meraviglioso ricordo (Di venerdì 19 marzo 2021) , ecco cosa ha pubblicato la cantante. Anna Tatangelo, spunta il commovente ricordo: “Mamma mia che emozione”, ecco cosa ha condiviso la cantante con i suoi followersAnna Tatangelo è sempre molto onesta e sincera con i suoi followers ed è solita condividere con loro molti momenti della sua vita lavorativa e privata. Spesso, infatti, pubblica sul suo profilo Instagram immagini della sua famiglia e di suo figlio Andrea, nato dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio. In questo periodo, inoltre, la cantante è molto concentrata sul suo lavoro e sui nuovi progetti che ha in serbo per i suoi fan. Spesso, infatti, nelle ultime settimane ha annunciato che sta per presentare al pubblico nuova musica. Del resto, la meravigliosa voce di Anna ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) , ecco cosa ha pubblicato la cantante.il commovente: “mia che”, ecco cosa ha condiviso la cantante con i suoi followersè sempre molto onesta e sincera con i suoi followers ed è solita condividere con loro molti momenti della sua vita lavorativa e privata. Spesso, infatti, pubblica sul suo profilo Instagram immagini della sua famiglia e di suo figlio Andrea, nato dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio. In questo periodo, inoltre, la cantante è molto concentrata sul suo lavoro e sui nuovi progetti che ha in serbo per i suoi fan. Spesso, infatti, nelle ultime settimane ha annunciato che sta per presentare al pubblico nuova musica. Del resto, la meravigliosa voce di...

Advertising

annalisa__scar : @lpfattisentire @creviceart Laura Pausini è flaccida , non è muscolosa ma cosa dici !!!!! svegliaaaaaaa !!! forse h… - fiorellaqueen91 : RT @lpfattisentire: Laura che cos'è questo tweet ? Non lo trovo nella tua pagina ! Vuoi fare kickboxing con Anna Tatangelo ? @LauraPausini… - annalisa__scar : @lpfattisentire @creviceart @mary200503 se la Tatangelo accetta la sfida allora la distruggerebbe per KO alla Pausi… - lpfattisentire : Laura che cos'è questo tweet ? Non lo trovo nella tua pagina ! Vuoi fare kickboxing con Anna Tatangelo ?… - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Odioso -