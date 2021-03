Anna Tatangelo, la dolce dedica al papà su Instagram (Di venerdì 19 marzo 2021) Anna Tatangelo è molto legata alla sua famiglia e in occasione della Festa del papà ha condiviso su Instagram una dedica molto speciale. Una figlia innamorata di un padre, Dante Tatangelo, che l’ha sempre sostenuta nelle sue scelte e al quale deve la sua passione per la musica e il canto e, di fatto, il suo successo. “Tante volte mi chiedono come è iniziato il mio amore per la musica, come è cominciato tutto…e chi mi ha dato una mano a credere in me stessa. Ecco che di colpo mi vieni in mente tu, papà”, scrive la splendida cantante originaria di Sora. La Tatangelo ha iniziato da piccolissima a muovere i primi passi sul palcoscenico, proprio grazie a papà Dante. E ce lo spiega proprio lei nella bellissima dedica al ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 marzo 2021)è molto legata alla sua famiglia e in occasione della Festa delha condiviso suunamolto speciale. Una figlia innamorata di un padre, Dante, che l’ha sempre sostenuta nelle sue scelte e al quale deve la sua passione per la musica e il canto e, di fatto, il suo successo. “Tante volte mi chiedono come è iniziato il mio amore per la musica, come è cominciato tutto…e chi mi ha dato una mano a credere in me stessa. Ecco che di colpo mi vieni in mente tu,”, scrive la splendida cantante originaria di Sora. Laha iniziato da piccolissima a muovere i primi passi sul palcoscenico, proprio grazie aDante. E ce lo spiega proprio lei nella bellissimaal ...

