Animal Crossing: cortometraggio horror diventa un film completo (Di venerdì 19 marzo 2021) Un film horror di sei minuti chiamato Don’t Peek è l’ultimo cortometraggio ad essere trasformato in un film completo. Ciò che lo distingue da film come Lights Out e Mama è che si svolge in parte in Animal Crossing: New Horizons. È un cortometraggio efficacemente spaventoso che colpisce tutti i punti giusti. Le azioni che il personaggio principale senza nome compie nel gioco avvengono anche nella sua camera da letto. Questo diventa molto più sinistro quando un mostro si presenta nella loro casa di Animal Crossing. Il regista Julian Terry ha realizzato il corto con una piccola troupe durante la quarantena e lo ha pubblicato su YouTube. È stato anche mostrato al SXSW Online questa ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 19 marzo 2021) Undi sei minuti chiamato Don’t Peek è l’ultimoad essere trasformato in un. Ciò che lo distingue dacome Lights Out e Mama è che si svolge in parte in: New Horizons. È unefficacemente spaventoso che colpisce tutti i punti giusti. Le azioni che il personaggio principale senza nome compie nel gioco avvengono anche nella sua camera da letto. Questomolto più sinistro quando un mostro si presenta nella loro casa di. Il regista Julian Terry ha realizzato il corto con una piccola troupe durante la quarantena e lo ha pubblicato su YouTube. È stato anche mostrato al SXSW Online questa ...

Advertising

NintendoItalia : Il prossimo aggiornamento per #AnimalCrossingNewHorizons arriverà il 18/03! Include oggetti e abitanti a tema… - ravenosh_ : Comunque io che gioco ad animal crossing pianto fiorellini e prendo insettini soft ?????? con sottofondo i maneskin ?????? è amazing - cornosauro : RT @TakumiKurokawa: Vediamo l'aggiornamento per l'anniversario di Animal Crossing | Ita/Eng - TakumiKurokawa : Vediamo l'aggiornamento per l'anniversario di Animal Crossing | Ita/Eng - moonycos_ : non ho neanche la forza di aprire mangago quindi giocherò ad animal crossing -