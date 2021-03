Angelina Jolie torna all’attacco contro Bard Pitt: “Ho le prove che era violento, farò testimoniare i nostri figli” (Di venerdì 19 marzo 2021) Altre grane di violenza domestica per Brad Pitt. Secondo i media americani in vista dell’imminente causa di divorzio, l’ex moglie Angelina Jolie ha affermato di avere le “prove” di violenze domestiche contro l’ex marito Brad Pitt e di essere pronta a portare i figli a testimoniare contro di lui. Ancora una volta l’interprete di Tomb Raider vorrebbe che a salire sul banco dei testimoni fossero i sei figli tra naturali e adottati, un maggiorenne e cinque minorenni: Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12. La Jolie ha depositato in tribunale i documenti della causa di divorzio il 12 marzo scorso in vista del processo contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Altre grane di violenza domestica per Brad. Secondo i media americani in vista dell’imminente causa di divorzio, l’ex moglieha affermato di avere le “” di violenze domestichel’ex marito Brade di essere pronta a portare idi lui. Ancora una volta l’interprete di Tomb Raider vorrebbe che a salire sul banco dei testimoni fossero i seitra naturali e adottati, un maggiorenne e cinque minorenni: Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12. Laha depositato in tribunale i documenti della causa di divorzio il 12 marzo scorso in vista del processo...

