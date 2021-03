Angelina Jolie e Brad Pitt guerra legale: in tribunale le accuse di violenza domestica (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua la durissima battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Il loro amore, una storia d’amore durata per ben 12 anni, sembra proprio che terminerà in tribunale. Al centro della questione la delicata faccenda dell’affidamento dei figli. E sembra proprio che l’attrice sia pronta a tutto pur di ottenere la custodia esclusiva. Secondo quello che riportano vari tabloid, infatti, sarebbe certa la notizia secondo cui la Jolie avrebbe presentato un intero fascicolo di prove per l’accusa di violenza domestica contro l’ex marito. Di recente, inoltre, il figlio Maddox, di 19 anni, avrebbe testimoniato contro il padre. Angelina Jolie pronta a presentare un fascicolo di “violenze domestiche” contro ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua la durissima battagliatra. Il loro amore, una storia d’amore durata per ben 12 anni, sembra proprio che terminerà in. Al centro della questione la delicata faccenda dell’affidamento dei figli. E sembra proprio che l’attrice sia pronta a tutto pur di ottenere la custodia esclusiva. Secondo quello che riportano vari tabloid, infatti, sarebbe certa la notizia secondo cui laavrebbe presentato un intero fascicolo di prove per l’accusa dicontro l’ex marito. Di recente, inoltre, il figlio Maddox, di 19 anni, avrebbe testimoniato contro il padre.pronta a presentare un fascicolo di “violenze domestiche” contro ...

