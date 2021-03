Angelina Jolie contro Brad Pitt: il figlio Maddox testimonia contro l'attore in tribunale (Di venerdì 19 marzo 2021) Procede il caso per la custodia dei figli tra le star di Hollywood Brad Pitt e Angelina Jolie, e ora è il turno di Maddox Jolie-Pitt di testimoniare in tribunale: ecco com'è andata. Tra le star di Hollywood ai ferri corti dopo un matrimonio finito ci sono anche i Premi Oscar Brad Pitt e Angelina Jolie, che sono attualmente nel mezzo di una causa legale per la custodia dei proprio figli. Il maggiore di questi, tuttavia, Maddox Jolie-Pitt, ha appena detto la sua in merito, e non sembra aver speso belle parole nei confronti del padre, anzi addirittura sarebbe intenzionato a cambiare cognome, mantenendo quello di sua madre. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) Procede il caso per la custodia dei figli tra le star di Hollywood, e ora è il turno didire in: ecco com'è andata. Tra le star di Hollywood ai ferri corti dopo un matrimonio finito ci sono anche i Premi Oscar, che sono attualmente nel mezzo di una causa legale per la custodia dei proprio figli. Il maggiore di questi, tuttavia,, ha appena detto la sua in merito, e non sembra aver speso belle parole nei confronti del padre, anzi addirittura sarebbe intenzionato a cambiare cognome, mantenendo quello di sua madre. ...

