Andrea Zelletta, critica Maria Teresa Ruta: "Le bugie hanno le gambe corte" (Di venerdì 19 marzo 2021) Andrea Zelletta, dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip, ha deciso di togliersi qualche sassolino nella scarpa, nei confronti degli altri ex inquilini della casa. Zelletta, all'inizio della sua partecipazione al reality, dopo un inizio in sordina, ha dimostrato, di essere un personaggio divertente e schietto, e grazie al prolungamento del programma, ha avuto modo di mostrare questo lato della sua personalità, che all'inizio era rimasto nascosto. Andrea Zeletta, critica Maria Teresa Ruta: "Le bugie hanno le gambe corte" Nell'intervista, rilasciata ieri a Turchesando, l'ex gieffino, ha risposto alle domande, che di volta in volta gli venivano rivolte, sui suoi ex ...

