Andrea Vitali | “Non si poteva dire di no” | così lo scrittore vaccina le persone

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 19 marzo 2021), lodi Bellano, mette in pausa la scrittura e scende in campo per dare il suo contributo nella campagnale “Non sidi no”,esordisce lo, nella sua dichiarazione al Corriere della Sera in riferimento alla sua esperienza nella campagnale e aggiunge: “Serviva una mano e voltarsi dall’altra parte non sarebbe stato etico. Quanto sta accadendo da più di un anno ormai è talmente grave da lasciare muta anche la mia penna”.loha dato la sua disponibilità nelle somministrazioni delle dosi di vaccino anti-covid a Bellano, la città dove risiede. Forse non tutti sanno che ...