AMICI | il serale Anticipazioni puntata di sabato 20 marzo

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 19 marzo 2021)20in prima serata su Canale 5 inizia la fasedel talent showdi Maria De Filippi. Come abbiamo raccontato e visto, tutti gli allievi hanno avuto accesso ale sono stati raggruppati in tre squadre: la prima capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda da Arisa e Lorella Cuccarini, la terza infine da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Per la prima squadra abbiamo: Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Tommaso, Enula, Serena ed Esa. Per la seconda: Alessandro, Martina, Rosa, Raffaele, Gaia, Tancredi e Ibla. Per la terza: Aka7even, Giulia e Samuele. Anche quest’anno ci sarà una giuria esterna, composta da Emanuele Filiberto di Savoia, dal ballerino e conduttore Stefano De Martino e dal cantante Stash. Ospiti l’attrice Sabrina Ferilli, che vedremo protagonista in ...