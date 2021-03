Amici 20, spoiler prima puntata Serale: eliminati e ospiti di sabato 20 marzo – Foto (Di venerdì 19 marzo 2021) I giudici - Amici 20 E’ stata registrata la prima puntata del Serale di Amici 20, che sarà trasmessa su Canale 5 domani sera, sabato 20 marzo. Se non volete spoiler sugli ospiti e, soprattutto, sull’esito della sfida a squadre e gli eliminati, la vostra lettura deve fermarsi qui. Amici 20, spoiler prima puntata Serale: gli eliminati di sabato 20 marzo Ha preso il via la sfida tra le tre squadre in gara, capitanate dalle tre coppie di professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Deddy, Enula, Esa, Leonardo, Sangiovanni, Serena, Tommaso), Arisa e Lorella Cuccarini (Alessandro, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 marzo 2021) I giudici -20 E’ stata registrata ladeldi20, che sarà trasmessa su Canale 5 domani sera,20. Se non voletesuglie, soprattutto, sull’esito della sfida a squadre e gli, la vostra lettura deve fermarsi qui.20,: glidi20Ha preso il via la sfida tra le tre squadre in gara, capitanate dalle tre coppie di professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Deddy, Enula, Esa, Leonardo, Sangiovanni, Serena, Tommaso), Arisa e Lorella Cuccarini (Alessandro, ...

