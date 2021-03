Amici 20, Martina Miliddi tradisce ancora Aka7even: l’ammissione della ballerina (Di venerdì 19 marzo 2021) Martina Miliddi ancora una volta ha “tradito” il fidanzato Aka7even preferendogli un altro, e anche questa volta, seppur con dolore, il cantante ha fatto buon viso a cattivo gioco. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo. Com’è noto a chi segue Amici 20, quest’anno Maria De Filippi ha deciso di dare più spazio del solito alle dinamiche interne alla scuola, quelle che coinvolgono gli alunni, le loro interazioni e le rispettive personalità, proprio come se Amici fosse non solo un talent, ma anche un reality show. E se al talent puro è dedicato il Serale di Amici – la cui prima puntata andrà in onda sabato 20 marzo 2021 su Canale 5, in prima serata – il lato reality è trattato nel format “Amici Specials”. E proprio nel corso dell’ultimo appuntamento ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 marzo 2021)una volta ha “tradito” il fidanzatopreferendogli un altro, e anche questa volta, seppur con dolore, il cantante ha fatto buon viso a cattivo gioco. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo. Com’è noto a chi segue20, quest’anno Maria De Filippi ha deciso di dare più spazio del solito alle dinamiche interne alla scuola, quelle che coinvolgono gli alunni, le loro interazioni e le rispettive personalità, proprio come sefosse non solo un talent, ma anche un reality show. E se al talent puro è dedicato il Serale di– la cui prima puntata andrà in onda sabato 20 marzo 2021 su Canale 5, in prima serata – il lato reality è trattato nel format “Specials”. E proprio nel corso dell’ultimo appuntamento ...

