Amici 20, le anticipazioni sul serale: Emanuele Filiberto di Savoia tra i ritorni attesi al talent

Si avvicina il debutto della fase finale di Amici 20, atteso per questo mese di marzo 2021, e le relative anticipazioni tv sono ricche di succulenti novità, tra cui in particolare la partecipazione di Emanuele Filiberto di Savoia. Il Principe nonché ex concorrente di Amici celebrities è, infatti, previsto all'atteso serale tra i componenti della giuria addetta alle votazioni sul gruppo dei talenti concorrenti. Quest'ultimi, gli sfidanti, saranno divisi in 3 squadre tra loro antagoniste, durante la fase finale della gara in arrivo.

