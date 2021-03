Amici 20 | le anticipazioni della prima puntata del serale | l’eliminazione

(Di venerdì 19 marzo 2021) LEDELDI20 Ladeldi20, andrà in onda sabato 20 marzo alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco cosa è accaduto durante la registrazione. Già nelle scorse ore sono stati svelati i tre nomi dei giudici di quest’edizione: Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. LEGGI ANCHE20, EMANUELE FILIBERTO IN GIURIA AL? LE SQUADRE: INIZIA LA SFIDA Questa ventesima edizione vede come protagoniste tre squadre all’interno del programma Mediaset. Ognuna di queste è capeggiata da una coppia di coach, sia di danza che di canto, insieme ai loro rispettivi ballerini e cantanti. Lasquadra è di Rudy Zerbi e di Alessandra Celentano, la seconda è di Anna Pettinelli e ...

