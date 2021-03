Amici 20 | i guanti di sfida della prima puntata del serale di sabato 20 marzo

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 19 marzo 2021) Manca sempre meno alladeldi20 e durante la striscia pomeridiana di oggi, che è andata in onda su Canale 5 alle ore 16:10, sono state spiegate le prime regole che riguardano la fase finale del talent show. I coach delle rispettive squadre potranno lanciare dei “di” ai ballerini e cantanti che fanno parte di un altro team, mettendo a rischio di eliminazione chi perde il duello. Una regola semplice alla quale non ci si può sottrarre: solo i giurati, votando a maggioranza, possono decidere di salvare l’allievo che ha ricevuto il guanto dio, eventualmente, il ragazzo/la ragazza in accordo con il proprio coach può decidere di non fare laalla quale è stato sottoposto dalla squadra avversaria. Tanta ...