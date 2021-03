Amiat | al quartiere San Salvario a Torino ecoisole accessibili solo con ecocard

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amiat quartiere

ilmessaggero.it

Gruppo Iren ha ricordato che a partire dal 24 marzo 2021 verranno definitivamente chiuse le nuove ecoisole in attivazione neldi San Salvario a Torino e si potrà accedere ai cassonetti ...Come già comunicato precedentemente,Gruppo Iren ricorda che a partire dal 24 marzo 2021 verranno definitivamente chiuse le nuove ecoisole in attivazione neldi San Salvario e si potrà accedere ai cassonetti solo tramite ...Amiat Gruppo Iren ha ricordato che a partire dal 24 marzo 2021 verranno definitivamente chiuse le nuove ecoisole in attivazione nel quartiere di ...La zona interessata include l’area compresa tra corso Marconi, via Nizza, corso Vittorio Emanuele II e corso Massimo D’Azeglio ...