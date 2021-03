America’s Cup, restano gli Ac75 ed equipaggi 100% di nazionalità (Di venerdì 19 marzo 2021) Sfida accettata. I britannici di Ineos Team UK del multimiliardiario Sir James Ratcliffe, ricopriranno il ruolo di Challenger of Record dei Defender di Emirates Team New Zealand per la prossima edizione dell`America`s Cup di cui ancora non si conoscono né la data né la sede anche se presumibilimente si tornerà ad Auckland. "Il Royal New Zealand Yacht Squadron ha ricevuto e accettato la sfida per la 37ma edizione dell`America`s Cup dai nostri amici britannici di lunga data del Royal Yacht Squadron Racing", ha dichiarato il commodoro Aaron Young. Per i prossimi due cicli di coppa si gareggerà sempre sugli Ac75 e presumibilmente ad Auckland. "In questo momento Emirates Team New Zealand è in fase di negoziazione esclusiva con il Governo neozelandese che si spera ospiterà l`evento in Nuova Zelanda. Senza dubbio è la nostra preferenza".Nell`intento di contenere i costi, ogni ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 marzo 2021) Sfida accettata. I britannici di Ineos Team UK del multimiliardiario Sir James Ratcliffe, ricopriranno il ruolo di Challenger of Record dei Defender di Emirates Team New Zealand per la prossima edizione dell`America`s Cup di cui ancora non si conoscono né la data né la sede anche se presumibilimente si tornerà ad Auckland. "Il Royal New Zealand Yacht Squadron ha ricevuto e accettato la sfida per la 37ma edizione dell`America`s Cup dai nostri amici britannici di lunga data del Royal Yacht Squadron Racing", ha dichiarato il commodoro Aaron Young. Per i prossimi due cicli di coppa si gareggerà sempre suglie presumibilmente ad Auckland. "In questo momento Emirates Team New Zealand è in fase di negoziazione esclusiva con il Governo neozelandese che si spera ospiterà l`evento in Nuova Zelanda. Senza dubbio è la nostra preferenza".Nell`intento di contenere i costi, ogni ...

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - RaiNews : #LunaRossaPradaPirelli. E’ già stata ribattezzata l’intesa del Commonwealth dei Circoli reali, quello degli inglesi… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Non si conoscono ancora le date della prossima #AmericasCup ma INEOS vuole sfidare New Zealand e #LunaRossa non ci sta: '… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog