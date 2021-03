America’s Cup, quanto costerà la prossima sfida? Budget a nove cifre… Spunta l’ipotesi 2025 (Di venerdì 19 marzo 2021) Inizia a prendere forma la prossima edizione dell’America’s Cup. Ad oggi non sappiamo ancora quando e dove si svolgerà, né chiaramente quanti saranno gli equipaggi partecipanti. Sembra tramontata l’ipotesi (o la boutade?) che la Vecchia Brocca possa venire contesa già nel 2022 tra i soli Defender (Team New Zealand) ed il Challenger of Record (Ineos Team UK). Così come si stanno spegnendo progressivamente le voci che vorrebbero una Coppa America ospitata da uno sceicco mediorientale. Uno degli obiettivi principali sarà contenere i costi, consentendo dunque ad altre realtà di poter scendere in campo e lanciare la sfida. L’ultimo ciclo ha regalato spettacolo con la nuova classe AC75, confermata anche per le prossime due edizioni, eppure al via erano presenti appena quattro diverse nazioni: troppo poco. Il nuovo ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Inizia a prendere forma laedizione dell’Cup. Ad oggi non sappiamo ancora quando e dove si svolgerà, né chiaramente quanti saranno gli equipaggi partecipanti. Sembra tramontata(o la boutade?) che la Vecchia Brocca possa venire contesa già nel 2022 tra i soli Defender (Team New Zealand) ed il Challenger of Record (Ineos Team UK). Così come si stanno spegnendo progressivamente le voci che vorrebbero una Coppa America ospitata da uno sceicco mediorientale. Uno degli obiettivi principali sarà contenere i costi, consentendo dunque ad altre realtà di poter scendere in campo e lanciare la. L’ultimo ciclo ha regalato spettacolo con la nuova classe AC75, confermata anche per le prossime due edizioni, eppure al via erano presenti appena quattro diverse nazioni: troppo poco. Il nuovo ...

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - meteosmaniotto : Luna Rossa Prada Pirelli: ricordi ed emozioni dell’America’s Cup - Eurosport_IT : Non si conoscono ancora le date della prossima #AmericasCup ma INEOS vuole sfidare New Zealand e #LunaRossa non ci… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog