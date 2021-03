America's Cup, la Luna di traverso (Di venerdì 19 marzo 2021) Nuove regole per l’America’s Cup. Il Defender Team New Zealand, accetta gli inglesi di Ineos Uk Team come rappresentante degli sfidanti per la prossima edizione del 2025, sostituendo così Luna Rossa Prada Pirelli Leggi su rainews (Di venerdì 19 marzo 2021) Nuove regole per l’’s Cup. Il Defender Team New Zealand, accetta gli inglesi di Ineos Uk Team come rappresentante degli sfidanti per la prossima edizione del 2025, sostituendo cosìRossa Prada Pirelli

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - infoitsport : Luna Rossa in dubbio per la prossima America’s Cup: New Zealand sceglie Ineos come sfidante - infoitsport : America's Cup: Team Uk sfida New Zealand, confermati gli AC75. Il nuovo regolamento -