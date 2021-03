America Latina: la prima foto del film con Elio Germano (Di venerdì 19 marzo 2021) America Latina è il nuovo prossimo film dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, con protagonista Elio Germano, scopriamo la prima foto ufficiale America Latina è il prossimo film dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo con protagonista Elio Germano, una storia d’amore, sotto forma di thriller, così è stata definita dagli stessi registi. L’attore è stato già protagonista in uno dei loro film di maggiore successo Favolacce e lo ritroviamo anche qui, già sul set delle riprese che sono iniziate l’1 marzo. Le riprese si stanno svolgendo a Latina e sono stati proprio i gemelli D’Innocenzo in questi giorni a diffondere una loro foto ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 marzo 2021)è il nuovo prossimodei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, con protagonista, scopriamo laufficialeè il prossimodei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo con protagonista, una storia d’amore, sotto forma di thriller, così è stata definita dagli stessi registi. L’attore è stato già protagonista in uno dei lorodi maggiore successo Favolacce e lo ritroviamo anche qui, già sul set delle riprese che sono iniziate l’1 marzo. Le riprese si stanno svolgendo ae sono stati proprio i gemelli D’Innocenzo in questi giorni a diffondere una loro...

