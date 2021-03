Amazon Italia pronto allo sciopero: braccia incrociate il 22 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Lavoratrici e lavoratori di Amazon sono pronti allo sciopero, il primo in Italia, che si terrà nella giornata di lunedì 22 marzo. Sotto accusa ritmi e carichi di lavoro, ma anche orari e indennità Covid. sciopero Amazon Stop dei dipendenti del noto colosso del commercio mondiale. Si tratta del primo blocco nel nostro Paese. Qualche anno fa ci sono state proteste locali, precisamente nel polo logistico di Piacenza, alla quale parteciparono il 18% degli addetti. Lunedì si fermeranno tutti i lavoratori e le lavoratrici di Amazon Italia, anche se non si sa quanti di loro parteciperanno e quale sarà l’impatto sulle spedizioni. Saranno interessati tutti i reparti, dal servizio di logistica ai trasporti. Le richieste La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Lavoratrici e lavoratori disono pronti, il primo in, che si terrà nella giornata di lunedì 22. Sotto accusa ritmi e carichi di lavoro, ma anche orari e indennità Covid.Stop dei dipendenti del noto colosso del commercio mondiale. Si tratta del primo blocco nel nostro Paese. Qualche anno fa ci sono state proteste locali, precisamente nel polo logistico di Piacenza, alla quale parteciparono il 18% degli addetti. Lunedì si fermeranno tutti i lavoratori e le lavoratrici di, anche se non si sa quanti di loro parteciperanno e quale sarà l’impatto sulle spedizioni. Saranno interessati tutti i reparti, dal servizio di logistica ai trasporti. Le richieste La ...

Advertising

Corriere : Sciopero Amazon, lunedì il primo in Italia: si fermano in 40 mila - francescoseghez : Anche sul @sole24ore si parla del Rapporto @adaptland sulla contrattazione collettiva. Se volete acquistarlo pote… - Dionisio_lysios : RT @vfeltri: I sindacati fanno la guerra ad Amazon perché è l’unica cosa che funziona in Italia - morry74 : Sciopero Amazon, lunedì il primo in Italia: si fermano in 40 mila - AndreaRoventini : @mauralberto Non conosco a sufficienza le politiche di investimento di Amazon in Italia, ma credo che conti la vicinanza ai mercati. -