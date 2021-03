Amazon apre un nuovo centro e offre 900 posti di lavoro: come candidarsi (Di venerdì 19 marzo 2021) Un nuovo centro di spedizioni per un investimento da 120 milioni di euro e 900 posizioni aperte. Amazon continua la sua espansione in Italia con il progetto di un nuovo stabilimento a Cividate al Piano in provincia di Bergamo, pronto in autunno. Amazon apre un nuovo centro e offre 900 posti di lavoro: l’apertura Il sito dovrebbe diventare di fatto il primo centro di distribuzione in Lombardia, regione che ospita già dieci strutture le quali danno lavoro a 1.800 lavoratori: oltre alle sedi nel capoluogo meneghino, Amazon ha predisposto un centro di smistamento a Casirate d’Adda (BG), un centro di distribuzione urbano e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) Undi spedizioni per un investimento da 120 milioni di euro e 900 posizioni aperte.continua la sua espansione in Italia con il progetto di unstabilimento a Cividate al Piano in provincia di Bergamo, pronto in autunno.un900di: l’apertura Il sito dovrebbe diventare di fatto il primodi distribuzione in Lombardia, regione che ospita già dieci strutture le quali dannoa 1.800 lavoratori: oltre alle sedi nel capoluogo meneghino,ha predisposto undi smistamento a Casirate d’Adda (BG), undi distribuzione urbano e ...

