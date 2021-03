Altroconsumo aderisce alla mappatura per individuare siti idonei per vaccinazioni Covid (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - Altroconsumo, da sempre dalla parte dei consumatori, specialmente in momenti difficili come quello che stiamo affrontando, prende parte con orgoglio ed entusiasmo all'iniziativa di Confindustria volta a mappare delle “fabbriche di comunità”, spazi aziendali da utilizzare come nuovi poli di vaccinazione per il Coronavirus. Immunizzare più cittadini possibili in modo rapido e tempestivo è una delle priorità principali di questa fase della pandemia. Per questo motivo, dare la possibilità di utilizzare gli uffici milanesi di Altroconsumo, è per l'Organizzazione un modo per contribuire attivamente a velocizzare e ottimizzare il processo di vaccinazione di tutti gli italiani, e a compiere un ulteriore passo verso la fine all'emergenza sanitaria. "Fin dall'inizio dell'emergenza Covid abbiamo moltiplicato i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) -, da sempre dparte dei consumatori, specialmente in momenti difficili come quello che stiamo affrontando, prende parte con orgoglio ed entusiasmo all'iniziativa di Confindustria volta a mappare delle “fabbriche di comunità”, spazi aziendali da utilizzare come nuovi poli di vaccinazione per il Coronavirus. Immunizzare più cittadini possibili in modo rapido e tempestivo è una delle priorità principali di questa fase della pandemia. Per questo motivo, dare la possibilità di utilizzare gli uffici milanesi di, è per l'Organizzazione un modo per contribuire attivamente a velocizzare e ottimizzare il processo di vaccinazione di tutti gli italiani, e a compiere un ulteriore passo verso la fine all'emergenza sanitaria. "Fin dall'inizio dell'emergenzaabbiamo moltiplicato i ...

Advertising

infoitsalute : Altroconsumo aderisce alla mappatura per individuare siti idonei per vaccinazioni Covid - fisco24_info : Altroconsumo aderisce alla mappatura per individuare siti idonei per vaccinazioni Covid: Altroconsumo, da sempre da… -