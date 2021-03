Allerta alimentare | ritirato prodotto di macelleria per rischio microbiologico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare

INRAN

Spia rossa dell'ecologica ma il passo ulteriore obbligato: effetti sull'uomo? Il professore ...Autorizzato dall'Europa Il C6O4 stato autorizzato dall'Autorit europea per la sicurezza,...Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal mercato il Belgio segnala un'per la presenza Listeria monocytogenes in preparazione di carne congelata ...FIRENZE: La Regione ha istituto il divieto di accendere fuochi per barbecue o per bruciare residui vegetali per il rischio che vengano alimentati dal vento ...Il tema è stato affrontato in un interessante articolo di scenario pubblicato su Fish and Fisheries da 12 esperti (tra i quali bioingegneri specializzati, economisti, esperti in scienze ambientali, in ...