Allergia da polline | utile acqua e sale | ecco il calendario dei pollini

Alessandro Nunziati Inizia la stagione dei pollini che invadono l'aria con l'effetto, non proprio gradito, agli allergici. Congestione e naso gocciolante, prurito e lacrimazione degli occhi, infiammazione delle mucose, tosse continua sono i sintomi piu' comuni che interessano milioni di persone e influiscono in modo sostanziale sulla capacita' lavorativa, di apprendimento e di svolgimento delle mansioni quotidiane e quindi sulla qualità della vita delle persone, con ingenti costi sanitari e sociali. Secondo l'Otolaryngology & Head and Neck Surgery della Mayo Clinic (Usa), che ha condotto un esperimento su duecento pazienti, quando si manifestano starnuti da Allergia, prima di passare ai farmaci conviene provare un lavaggio del naso un paio di volte al giorno con acqua salata tiepida (un pizzico di cucchiaino di ...

Ultime Notizie dalla rete : Allergia polline Riconoscere e prevenire i sintomi della rinite allergica nei bambini A determinare l'allergia, e di conseguenza, questa particolare forma di rinite possono essere infatti diversi allergeni tra cui il polline , le piume o il pelo degli animali domestici o gli acari. ...

Allergie in aumento: colpa anche del cambiamento climatico - ...sono le specie polliniche più frequenti e che generano il maggior numero di casi di allergia', ... Ma il polline, oltre a essere una tra le più importanti fonti di allergie, è in grado anche di favorire ...

Perché la stagione delle allergie arriva sempre prima AGI - Agenzia Giornalistica Italia Allergia ai tempi di Covid-19, cosa fare con i bambini L’allergia è un fenomeno diffuso nei bambini, fondamentale è riconoscere i sintomi che in genere nei piccoli interessano principalmente la pelle.

Covid-19, maledetta primavera. Il polline potrebbe aumentare il rischio di contagio Per questo nei giorni con un'alta concentrazione di polline si può registrare un aumento dei casi di malattie respiratorie. Tutto ciò vale anche per Covid-19, indipendentemente dal fatto che si soffra ...

